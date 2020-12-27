Невероятный подкат в чемпионшипе: защитник «Уотфорда» спас свои ворота от неминуемого гола

«Уотфорд» в матче 21-го тура чемпионшипа обыграл «Норвич» со счетом 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте встречи забил Исмаила Сарр. На 82-й минуте матча «Норвич» имел возможность сравнять счет, однако защитник «Уотфорда» Адам Масина совершил идеальный подкат в районе своей вратарской и выбил мяч из ног соперника.

«Уотфорд» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Норвич» с 43 очками лидирует в чемпионшипе.