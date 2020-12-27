Невероятный подкат в чемпионшипе: защитник «Уотфорда» спас свои ворота от неминуемого гола
«Уотфорд» в матче 21-го тура чемпионшипа обыграл «Норвич» со счетом 1:0.
Единственный гол на 39-й минуте встречи забил Исмаила Сарр. На 82-й минуте матча «Норвич» имел возможность сравнять счет, однако защитник «Уотфорда» Адам Масина совершил идеальный подкат в районе своей вратарской и выбил мяч из ног соперника.
«Уотфорд» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Норвич» с 43 очками лидирует в чемпионшипе.
Adam Masina with the game winning last ditch tackle. Unreal pic.twitter.com/3oPZgJZdXa— Luke (@LKenz) December 26, 2020
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