Неманья Матич может продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может перейти в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, римляне уже контактировали с 33-летним сербом по поводу возможной сделки.

Ранее Матич объявил, что не будет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед» и уйдет из клуба летом 2022 года на правах свободного агента.

В сезоне-2021/22 Матич сделал 2 результативные передачи в 27 матчах.