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Сегодня, 19:48

«Лукаку нужна искра. Я думаю, ему бы помог гол против «Реала». Тухель — о нынешней форме бельгийца

Тухель рассказал об игровой форме Лукаку
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о нынешней форме нападающего Ромелу Лукаку и высказался о том, что может помочь бельгийцу набрать форму.

«Я не думаю, что Лукаку нужно вдохновение. Ему нужен щелчок, искра. Я ранее упоминал, что в нормальной ситуации Ромелу должен был выйти в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас», особенно учитывая количество игрового времени Хаверца.

Лукаку пропустил тот матч из-за травмы, он восстановился, но не набрал форму. Я не обвиняю его в этом — он не влиял на ситуацию. Сейчас наступает решающий этап чемпионата, поэтому игрокам надо сфокусироваться на игре. Я думаю, Ромелу бы помог гол в матче против «Реала», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел за «Челси» 37 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

Следующий матч лондонцы сыграют 20 апреля с «Арсеналом» в чемпионате Англии.

Ромелу Лукаку
Футбол
ФК Челси
Томас Тухель
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1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 32 18 3 11 56-38 57
5
 МЮ 32 15 9 8 52-44 54
6
 Арсенал 31 17 3 11 45-37 54
7
 Вест Хэм 33 15 7 11 52-43 52
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Брайтон 32 9 13 10 29-37 40
10
 Лестер 30 11 7 12 46-50 40
11
 Саутгемптон 32 9 12 11 38-52 39
12
 Брентфорд 33 11 6 16 41-49 39
13
 Ньюкасл 32 9 10 13 36-55 37
14
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
15
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 31 4 13 14 26-45 25
19
 Уотфорд 32 6 4 22 30-62 22
20
 Норвич 32 5 6 21 22-66 21
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38 тур
10.03 22:30
Норвич – Челси
 1 : 3
18.03 23:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 3
19.03 15:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 1
20.03 17:00
Лестер – Брентфорд
 2 : 1
20.03 19:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 3 : 1
19.04 22:00
Ливерпуль – МЮ
 - : -
20.04 21:45
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
20.04 22:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.04 21:45
Бернли – Саутгемптон
 - : -
11.05 21:45
Уотфорд – Эвертон
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 15
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 19 1 7
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 20 1 7
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