Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о нынешней форме нападающего Ромелу Лукаку и высказался о том, что может помочь бельгийцу набрать форму.

«Я не думаю, что Лукаку нужно вдохновение. Ему нужен щелчок, искра. Я ранее упоминал, что в нормальной ситуации Ромелу должен был выйти в стартовом составе на матч с «Кристал Пэлас», особенно учитывая количество игрового времени Хаверца.

Лукаку пропустил тот матч из-за травмы, он восстановился, но не набрал форму. Я не обвиняю его в этом — он не влиял на ситуацию. Сейчас наступает решающий этап чемпионата, поэтому игрокам надо сфокусироваться на игре. Я думаю, Ромелу бы помог гол в матче против «Реала», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел за «Челси» 37 матчей во всех турнирах и забил 12 голов.

Следующий матч лондонцы сыграют 20 апреля с «Арсеналом» в чемпионате Англии.