Некоторые игроки «Челси» разочарованы работой Лэмпарда
13:25
Некоторые футболисты «Челси» недовольны тактикой главного тренера Фрэнка Лэмпарда, утверждает ESPN.
По данным издания, часть игроков команды разочарованы руководством 42-летнего специалиста. Однако некоторые футболисты уверены, что англичанин находится в процессе построения сильной команды.
Ранее сообщалось, что «Челси» не спешит увольнять Лэмпарда, однако уже ищет замену специалисту.
После 17 туров АПЛ «Челси» занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков.
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