«Челси» и «Манчестер Юнайтед» интересуются голкипером Мартинесом

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к голкиперу сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, обе команды находятся в активном поиске нового вратаря и считают аргентинца идеальной кандидатурой.

Ранее сообщалось, что у Мартинеса возник конфликт с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери, что может упростить переход голкипера в другу команду. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В сезоне-2022/23 аргентинский вратарь сыграл 36 матчей за «Астон Виллу» в АПЛ, пропустив 37 голов. Стоимость голкипера по данным портала Transfermarkt оценивается в 28 миллионов евро.