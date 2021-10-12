Главный тренер «Ньюкасла» Брюс будет отправлен в отставку в ближайшее время
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс в ближайшее время будет уволен со своего поста, сообщает Sky Sports.
По информации источника, тренер будет отправлен в отставку до матча 8-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».
Руководство клуба попросит ассистента Брюса Грэма Джонса возглавить команду до поиска нового главного тренера.
Кандидатами на пост тренера называют Грэма Поттера из «Брайтона», Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.
После 8 туров АПЛ «Ньюкасл» с тремя очками располагается на 19-м месте турнирной таблицы.
Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/12040/12432052/newcastle-takeover-steve-bruce-takes-training-on-tuesday-as-he-edges-towards-exit-after-amanda-staveley-meeting
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