Главный тренер «Ньюкасла» Брюс будет отправлен в отставку в ближайшее время

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс в ближайшее время будет уволен со своего поста, сообщает Sky Sports.

По информации источника, тренер будет отправлен в отставку до матча 8-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом».

Руководство клуба попросит ассистента Брюса Грэма Джонса возглавить команду до поиска нового главного тренера.

Кандидатами на пост тренера называют Грэма Поттера из «Брайтона», Стивена Джеррарда из «Рейнджерс» и бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда.

После 8 туров АПЛ «Ньюкасл» с тремя очками располагается на 19-м месте турнирной таблицы.

Напомним, что инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов евро. Ранее владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли.