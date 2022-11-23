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Сегодня, 01:46

Нападающий ПСВ Гакпо зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перейти в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб активировал работу в данном направлении, сообщает NOS.

При этом сам футболист предпочел доиграть этот сезон в составе ПСВ и рассматривать вариант перехода в другой клуб уже летом.

Ранее сообщалось, «Манчестер Юнайтед» может зимой подписать 23-летнего футболиста за 50 миллионов евро. Также претендентом на Гакпо назывался «Лидс».

В текущем сезоне Гакпо провел 23 матча за ПСВ, в которых забил 13 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСВ
Коди Гакпо
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3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
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 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
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 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
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 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
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 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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