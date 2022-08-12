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Сегодня, 09:26

Рэшфорд не перейдет в «ПСЖ» этим летом

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не перейдет в «ПСЖ» в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианский клуб не заинтересован в продаже 24-летнего англичанина.

Отмечается, что «красные дьяволы» хотят подписать еще одного нападающего.

При этом парижане также не осуществят трансфер, если никого не продадут летом. Нападающий останется долгосрочной целью клуба.

В прошедшем сезоне Рэшфорд забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 32 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 - : -
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