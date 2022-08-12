«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» Роналду в рамках трансфера Рабьо

Представители «Манчестер Юнайтед», работающие над трансфером полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, предложили туринскому клубу подписать нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Паоло Паганини.

По информации источника, туринцы отказались от 37-летнего португальца, но в клуб продолжает поступать много звонков от его агента Жорже Мендеша.

Напомним, что Роналду играл за «старую синьору» с 2018 по 2021 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» 1 июля 2019 года. Полузащитник принял участие в 45 матчах за туринцев в сезоне-2021/22, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение 27-летнего француза с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Рабьо.