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Сегодня, 10:05

«Манчестер Юнайтед» предложил «Ювентусу» Роналду в рамках трансфера Рабьо

Карен Саркисян
Корреспондент
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Представители «Манчестер Юнайтед», работающие над трансфером полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо, предложили туринскому клубу подписать нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Паоло Паганини.

По информации источника, туринцы отказались от 37-летнего португальца, но в клуб продолжает поступать много звонков от его агента Жорже Мендеша.

Напомним, что Роналду играл за «старую синьору» с 2018 по 2021 год. В прошедшем сезоне нападающий забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи в 39 матчах за манкунианцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Рабьо перешел в «Ювентус» из «ПСЖ» 1 июля 2019 года. Полузащитник принял участие в 45 матчах за туринцев в сезоне-2021/22, в которых отдал две результативные передачи. Соглашение 27-летнего француза с клубом действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Рабьо.

Источник: https://twitter.com/PaPaganini/status/1557618555180519424
Адриен Рабьо
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
серия А
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 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
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Фулхэм

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Эрлин Бреут Холанн

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Лестер

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Манчестер Сити

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И К Ж
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