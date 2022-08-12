«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Рабьо

«Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере полузащитника Адриана Рабьо.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний игрок перейдет в английский клуб за 17 миллионов евро. Директор «красных дьяволов» Джон Мертаф должен встретиться с матерью и агентом полузащитника, Вероник Рабьо, чтобы согласовать окончательные условия перехода.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 45 матчах за «Ювентус» во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.