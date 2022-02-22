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Сегодня, 16:19

Марсьяль может перейти в «Интер» летом

Марсьяль может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» летом
Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Интер», сообщает Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 21 февраля.

По информации источника, «Интер» ищет усиление на позицию нападающего, потому что Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес могут покинуть клуб летом.

Отмечается, что итальянский клуб серьезно рассматривают возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» или форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Напомним, что в настоящее время Марсьяль выступает за «Севилью» на правах аренды. На его счету одна результативная передача в трех матчах ла лиги в нынешнем сезоне.

Источник: https://forzaitalianfootball.com/2022/02/inter-consider-summer-bid-for-manchester-uniteds-martial
Антони Марсьяль
Футбол
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
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 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
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 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
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 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Брентфорд 26 6 6 14 27-42 24
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17
 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
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Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

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 12 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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