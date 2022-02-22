Марсьяль может перейти в «Интер» летом

Марсьяль может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может перейти в «Интер», сообщает Forza Italian Football со ссылкой на La Gazzetta dello Sport 21 февраля.

По информации источника, «Интер» ищет усиление на позицию нападающего, потому что Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес могут покинуть клуб летом.

Отмечается, что итальянский клуб серьезно рассматривают возможность подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» или форварда «Лилля» Джонатана Дэвида.

Напомним, что в настоящее время Марсьяль выступает за «Севилью» на правах аренды. На его счету одна результативная передача в трех матчах ла лиги в нынешнем сезоне.