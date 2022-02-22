Рагник ответил на вопрос о продолжении работы с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Сейчас нужно думать о настоящем. Нас ждут очень важные матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Все остальные вопросы подождут до конца сезона», — цитирует Рангника Sky Sports.

Рангник возглавил «Юнайтед» 29 ноября прошлого года. Контракт тренера рассчитан до конца текущего сезона.