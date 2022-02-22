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Сегодня, 17:12

Рагник ответил на вопрос о продолжении работы с «Манчестер Юнайтед»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ушел от ответа на вопрос о том, хочет ли он продолжить работу с командой в следующем сезоне.

«Сейчас нужно думать о настоящем. Нас ждут очень важные матчи в Лиге чемпионов и чемпионате Англии. Все остальные вопросы подождут до конца сезона», — цитирует Рангника Sky Sports.

Рангник возглавил «Юнайтед» 29 ноября прошлого года. Контракт тренера рассчитан до конца текущего сезона.

ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
0
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3
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4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
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 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
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 1 : 2
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Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

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И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
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Поль Погба

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 13 1 5
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