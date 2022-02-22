Нападающий «Тоттенхэма» Кейн пока не хочет говорить о своем будущем

Гарри Кейн не хочет пока обсуждать с «Тоттенхэмом» свое будущее

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в ближайшие месяцы не будет принимать решение о своем будущем, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Tottenham would love Harry Kane to sign new long term contract, Conte wants him to stay as «star' of the project & Harry is really happy with Antonio... but he won't decide in Feb or March. Too early. ?? #THFC



UCL and transfers strategy, key points. More: https://t.co/jIB1ycQnXD pic.twitter.com/TeagavyAC6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2022

По данным источника, футболист считает, что обсуждать со «шпорами» свое возможное продление контракта пока рано.

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с англичанином, контракт которого истекает летом 2024 года. Главный тренер лондонцев Антонио Конте считает Кейна одной из главных звезд клуба.

В этом сезоне форвард в 22 матчах АПЛ забил семь голов и отдал две голевых передачи.