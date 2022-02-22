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Сегодня, 13:49

Нападающий «Тоттенхэма» Кейн пока не хочет говорить о своем будущем

Гарри Кейн не хочет пока обсуждать с «Тоттенхэмом» свое будущее
Виктория Кравченко
Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн в ближайшие месяцы не будет принимать решение о своем будущем, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист считает, что обсуждать со «шпорами» свое возможное продление контракта пока рано.

«Тоттенхэм» хочет продлить контракт с англичанином, контракт которого истекает летом 2024 года. Главный тренер лондонцев Антонио Конте считает Кейна одной из главных звезд клуба.

В этом сезоне форвард в 22 матчах АПЛ забил семь голов и отдал две голевых передачи.

Гарри Кейн
ФК Тоттенхэм Хотспур
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
6
 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
7
 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
8
 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
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 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Лестер 23 7 6 10 37-43 27
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 Ньюкасл 24 4 10 10 26-45 22
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 Уотфорд 24 5 3 16 24-43 18
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 Норвич 25 4 5 16 15-53 17
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 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг

Манчестер Сити

 10
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 12 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 13 1 5
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