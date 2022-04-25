Габриэль Жезус отказывается говорить о своем будущем в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус отказывается говорить о своем будущем.

«Сейчас не время думать об этом, правда. Я хочу наслаждаться игрой, оставаться сосредоточенным на своей команде, на своих товарищах, на борьбе за титул АПЛ», — приводит слова Жузеса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний игрок близок к переходу в «Арсенал».

Напомним, что бразильский форвард в субботу в матче 34-го тура АПЛ против «Уотфорда» забил четыре гола. «Сити» выиграл со счетом 5:1.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает в 2023 году. С лета он будет иметь возможность вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне форвард сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 12 голевых передач.