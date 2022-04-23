«Арсенал» изучает возможность подписания Габриэля Жезуса

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус может покинуть команду летом. По информации The Athletic, «Арсенал» заинтересован в подписании 25-летнего бразильца, который готов к новому вызову в карьере.

Официальных переговоров пока не было, но лондонский клуб уже несколько месяцев находится в контакте с представителем игрока.

Контракт Жезуса с «горожанами» истекает в 2023 году. С лета он будет иметь возможность вести переговоры с другими клубами.

В этом сезоне бразилец сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 11 голевых передач.