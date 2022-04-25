Юрген Клопп похвалил игроков «Ливерпуля» за очередную победу в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру команды в матче 34-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:0).

«В первом тайме мы не очень хорошо играли. Соперник усложнял нам жизнь, нам не хватало движения. Действовали недостаточно быстро, пасовали в зоны, где у соперника было по девять игроков.

Число победных матчей за последние месяцы просто нереально. Нужно работать. Парни вновь сделали это, и я очень доволен», — цитирует Клоппа BBC.

«Ливерпуль» набрал 79 очков и снова сократил отставание в чемпионской гонке от «Манчестер Сити» до 1 балла. «Эвертон» остался в зоне вылета: 29 очков и 18-е место.