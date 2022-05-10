Нападающий «Лидса» Рафинья сообщил о желание перейти в «Барселону»
Нападающий «Лидса» Рафинья сообщил клубу о желание перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.
В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Контракт вингера «Лидса» предусматривает два варианта отступных: 75 миллионов евро в случае сохранения клубом места в АПЛ и 25 млн евро при вылете в чемпионшип.
Ранее сообщалось об интересе лондонского «Арсенала» к форварду.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|35
|27
|5
|3
|89-21
|86
|
2
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87-23
|83
|
3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70-31
|67
|
4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56-42
|66
|
5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60-40
|62
|
6
|МЮ
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|
7
|Вест Хэм
|36
|16
|7
|13
|57-46
|55
|
8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35-34
|50
|
9
|Брайтон
|36
|11
|14
|11
|38-42
|47
|
10
|Кр. Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46-42
|44
|
11
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|40-61
|43
|
12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44-52
|43
|
13
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47-47
|43
|
14
|Лестер
|34
|11
|9
|14
|49-56
|42
|
15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41-61
|40
|
16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|35
|
17
|Лидс
|35
|8
|10
|17
|39-74
|34
|
18
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32-49
|34
|
19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32-70
|22
|
20
|Норвич
|35
|5
|6
|24
|22-75
|21
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.04
|14:30
|
Тоттенхэм – Брайтон
|0 : 1
|16.04
|17:00
|
МЮ – Норвич
|3 : 2
|16.04
|17:00
|
Саутгемптон – Арсенал
|1 : 0
|16.04
|17:00
|
Уотфорд – Брентфорд
|1 : 2
|17.04
|16:15
|
Вест Хэм – Бернли
|1 : 1
|17.04
|16:15
|
Ньюкасл – Лестер
|2 : 1
|10.05
|22:00
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|- : -
|11.05
|21:30
|
Лидс – Челси
|- : -
|11.05
|22:15
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|19.05
|21:45
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|22
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Криштиану Роналду
Манчестер Юнайтед
|18
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эзри Конса
Астон Вилла
|27
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|24
|1
|8
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|20
|1
|7
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