Нападающий «Лидса» Рафинья сообщил о желание перейти в «Барселону»

Нападающий «Лидса» Рафинья сообщил клубу о желание перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

В нынешнем сезоне Рафинья забил девять мячей и отдал три результативные передачи в 28 матчах за «Лидс». Контракт бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Контракт вингера «Лидса» предусматривает два варианта отступных: 75 миллионов евро в случае сохранения клубом места в АПЛ и 25 млн евро при вылете в чемпионшип.

Ранее сообщалось об интересе лондонского «Арсенала» к форварду.