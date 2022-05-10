«Ньюкасл» готов заплатить «Барселоне» 40 миллионов евро за Коутиньо

«Ньюкасл» хочет перехватить у «Астон Виллы» полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает Goal.

«Сороки» готовы предложить «Барселоне», которой принадлежат права на игрока, 40 миллионов евро.

При этом 29-летний полузащитник не входит в планы главного тренера испанского клуба Хави.

Напомним, Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» 8 января 2018 года за 140 + 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 15 матчах за «Астон Виллу», а также два гола в 16 встречах за «Барселону».