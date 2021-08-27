Нападающий «Фулхэма» Митрович продлил контракт с клубом, сербом интересовалось «Динамо»
18:40
«Фулхэм» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Александром Митровичем. Соглашение с 26-летним сербом заключено до лета 2026 года.
Ранее появлялась информация, что интерес к игроку проявляет московское «Динамо».
Митрович является лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии. На его счету 41 гол в 64 играх за национальную команду.
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