Нападающий «Фулхэма» Митрович продлил контракт с клубом, сербом интересовалось «Динамо»

«Фулхэм» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Александром Митровичем. Соглашение с 26-летним сербом заключено до лета 2026 года.

Ранее появлялась информация, что интерес к игроку проявляет московское «Динамо».

Митрович является лучшим бомбардиром в истории сборной Сербии. На его счету 41 гол в 64 играх за национальную команду.