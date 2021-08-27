Обвиняемый в изнасиловании игрок «Манчестер Сити» останется под стражей до 10 сентября
17:46
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заключен под стражу после слушания в суде по делу о сексуальном насилии и домогательствах, информирует The Guardian.
Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.
Королевская прокурорская служба в четверг предъявила Менди обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному пункту посягательства на половую неприкосновенность.
На слушаниях сторона обвинения сообщила, что предполагаемые четыре случая изнасилования произошли в доме Менди. Футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.
«Манчестер Сити» в четверг после предъявления обвинений Менди отстранил футболиста до завершения расследования.
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