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Обвиняемый в изнасиловании игрок «Манчестер Сити» останется под стражей до 10 сентября

17:46
Бенжамен Менди. Фото Instagram
Бенжамен Менди. Фото Instagram
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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди заключен под стражу после слушания в суде по делу о сексуальном насилии и домогательствах, информирует The Guardian.

Игрок будет находиться в заключении до следующего слушания, которое состоится 10 сентября, если не будет подана апелляция.

Королевская прокурорская служба в четверг предъявила Менди обвинения по четырем пунктам изнасилования и одному пункту посягательства на половую неприкосновенность.

На слушаниях сторона обвинения сообщила, что предполагаемые четыре случая изнасилования произошли в доме Менди. Футболист категорически отрицает выдвинутые против него обвинения.

«Манчестер Сити» в четверг после предъявления обвинений Менди отстранил футболиста до завершения расследования.

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Иван Шитик все материалы автора

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