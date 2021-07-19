В Сербии сообщили, что «Динамо» должно заплатить 20 миллионов евро за Митровича

«Динамо» заинтересовано в приобретении нападающего «Фулхэма» Александара Митровича, сообщает Maxbetsport.rs. Сумма трансфера может составить 20 миллионов евро. Отмечается, что динамовцы готовы заплатить такую сумму за 26-летнего футболиста.

Ранее появилась информация, что московский клуб предложил за серба около 18,5 миллиона евро, однако получил отказ. Лондонцы намерены сохранить форварда даже после вылета в чемпионшип.

В минувшем сезоне Митрович провел 31 матч за «Фулхэм», в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. В 9 матчах за сборную Сербии форвард забил 7 голов.