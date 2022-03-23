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Нападающий «Эвертона» Таунсенд пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразной связки колена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Форвард «Эвертона» Андрос Таунсенд выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний англичанин получил повреждение передней крестообразной связки левого колена в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:4). Футболист был заменен на 17-й минуте встречи.

На следующей неделе Таунсенду предстоит операция на поврежденном колене, после которой он приступит к реабилитации.

В сезоне-2021/22 Таунсенд забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах за «Эвертон».

Источник: https://www.evertonfc.com/news/2547315
Андрос Таунсенд
Футбол
ФК Эвертон
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Лидс – Арсенал
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19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
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19.12 19:30
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11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
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15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
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