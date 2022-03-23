Нападающий «Эвертона» Таунсенд пропустит остаток сезона из-за травмы крестообразной связки колена

Форвард «Эвертона» Андрос Таунсенд выбыл до конца сезона из-за травмы колена, сообщает пресс-служба клуба.

30-летний англичанин получил повреждение передней крестообразной связки левого колена в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Кристал Пэлас» (0:4). Футболист был заменен на 17-й минуте встречи.

На следующей неделе Таунсенду предстоит операция на поврежденном колене, после которой он приступит к реабилитации.

В сезоне-2021/22 Таунсенд забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи в 27 матчах за «Эвертон».