Почеттино проведет встречу с представителями «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино остается кандидатом на пост главного тренера «Мачнестер Юнайтед». Представители руководства английского клуба проведут встречу с аргентинским специалистом, сообщает Telefoot.

Ранее представители «МЮ» провели встречу с главным тренером «Аякса» Эриком тен Хагом.

Также в числе претендентов на работу в английском клубе называются Хулен Лопетеги («Севилья») и Луис Энрике (сборная Испании).

В «МЮ» хотят объявить о новом назначении как можно скорее. Сейчас главным тренером в команде из Манчестера трудится Ральф Рангник, однако в клубе намерены расстаться с немецким специалистом до конца сезона.

Сейчас «МЮ» идет шестым в таблице с 50 очками после 29 игр, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.