Нападающие «Арсенала» Сака и Жезус были травмированы в матче с «Борнмутом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал физическую формы Букайо Сака и Габриэля Жезуса после победы над «Борнмутом» (4:0) в 7-м туре АПЛ.

В этой встрече Сака был заменен на 76-й минуте после удара по ноге. 22-летний футболист хромал за пределами поля.

Артета заявил, что Сака и Жезусу необходимо пройти дополнительные медицинские обследования для получения точного диагноза.

«Арсенал» после 7 туров чемпионата Англии занимает 3-е место, набрав 17 очков.