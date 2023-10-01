Судьи, работавшие на ВАР в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль», отстранены

Футбольные судьи Даррен Ингланд и Дэниел Кук, которые работали на ВАР в матче АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (2:1), отстранены от судейской деятельности, пишет The Athletic.

Арбитры не будут привлечены к судейству в других встречах чемпионата Англии.

Ингланд и Кук должны были работать на играх «Ноттингем Форест» — «Брентфорд» и «Фулхэм» — «Челси».

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев — Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, забитый мяч «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда.