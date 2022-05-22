Фанаты «Ман Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена во время празднования чемпионства

На вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:3) напали фанаты.

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. После финального свистка болельщики «МанСити» выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство, в результате чего и пострадал голкипер.

«МанСити» уже принес извинения вратарю и сообщил, что клуб начал расследование, а виновного в нападении ждет запрет на посещение стадиона.

«Манчестер Сити» хочет искренне попросить прощения у вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена, на которого совершено нападение после финального свистка сегодняшнего матча, когда фанаты выбежали на поле. Клуб начал немедленное расследование, чтобы идентифицировать фаната, который будет наказан запретом на посещение стадиона на неопределенный срок", — говорится в сообщении клуба.