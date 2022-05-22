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Сегодня, 21:39

Фанаты «Ман Сити» напали на вратаря «Астон Виллы» Ольсена во время празднования чемпионства

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Робин Ольсен.
Фото Getty Images

На вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:3) напали фанаты.

Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере. После финального свистка болельщики «МанСити» выбежали на поле, чтобы отпраздновать чемпионство, в результате чего и пострадал голкипер.

«МанСити» уже принес извинения вратарю и сообщил, что клуб начал расследование, а виновного в нападении ждет запрет на посещение стадиона.

«Манчестер Сити» хочет искренне попросить прощения у вратаря «Астон Виллы» Робина Ольсена, на которого совершено нападение после финального свистка сегодняшнего матча, когда фанаты выбежали на поле. Клуб начал немедленное расследование, чтобы идентифицировать фаната, который будет наказан запретом на посещение стадиона на неопределенный срок", — говорится в сообщении клуба.

Робин Ольсен
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
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Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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