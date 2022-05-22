Гвардиола расплакался после победы в чемпионате Англии

Гвардиола заплакал после победы «Манчестер Сити» над «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 38-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (3:2) не смог сдержать эмоций и расплакался.

Победа принесла 51-летнему специалисту четвертое чемпионство во главе «МанСити». Он тренирует команду с 2016 года.

«Манчестер Сити» набрал 93 очка, опередив идущий вторым «Ливерпуль» на одно очко.

Напомним, что горожанам удалось отыграться в прошедшей встрече со счета 0:2. Голы в течение пяти минут забили Илкай Гюндоган (дубль) и Родри.