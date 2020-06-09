На трансляциях АПЛ после возобновления сезона будут включать звук болельщиков из FIFA 20
03:00
Телеканал Sky Sports в связи с возобновлением сезона в чемпионате Англии решил ввести новую функцию на своих сервисах. Болельщики смогут смотреть трансляции матчей своих команд под звук фанатов из футбольного симулятора FIFA 20.
Напомним, сезон в английской премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
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