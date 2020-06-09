На трансляциях АПЛ после возобновления сезона будут включать звук болельщиков из FIFA 20

Телеканал Sky Sports в связи с возобновлением сезона в чемпионате Англии решил ввести новую функцию на своих сервисах. Болельщики смогут смотреть трансляции матчей своих команд под звук фанатов из футбольного симулятора FIFA 20.

Напомним, сезон в английской премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.