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На трансляциях АПЛ после возобновления сезона будут включать звук болельщиков из FIFA 20

03:00

Телеканал Sky Sports в связи с возобновлением сезона в чемпионате Англии решил ввести новую функцию на своих сервисах. Болельщики смогут смотреть трансляции матчей своих команд под звук фанатов из футбольного симулятора FIFA 20.

Напомним, сезон в английской премьер-лиге возобновится 17 июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

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