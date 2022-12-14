«МЮ» связался с агентами защитника сборной Нидерландов Дюмфриса

Руководство «Манчестер Юнайтед» пытается заполучить защитника сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса, пишет Corriere dello Sport.

Клуб уже связался с представителями 26-летнего голландца, чтобы обсудить его возможный трансфер в ближайшее время.

Футболист хорошо показал себя на ЧМ-2022 в Катаре, где сборная Нидерландов добралась до четвертьфинала и уступила там Аргентине.

Контракт Дюмфриса с «Интером» рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне он провел за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.