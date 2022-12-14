Почеттино хочет стать главным тренером «Челси»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может снова возглавить английский клуб, сообщает Football Insider.

По данным источника, специалист сообщил о желании занять эту должность после того, как Томас Тухель в сентябре покинул этот пост. Почеттино самостоятельно работает над тем, чтобы руководство лондонцев рассмотрело его кандидатуру.

В ныншнем сезоне «Челси» занимает восьмое место в таблице АПЛ после 14 туров.