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«МЮ» потерял Мактоминэя на месяц

11 ноября 2019, 23:49
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй пропустит ближайшие матчи команды. Как сообщает Metro, шотландец получил травму голеностопа в матче чемпионата Англии с «Брайтоном» (3:1) и пропустит около месяца.

По данным источника, Мактоминэй пропустит игры с «Шеффилд Юнайтед», «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Также он не сыграет за сборную Шотландии с Кипром и Казахстаном в отборочном турнире Евро-2020.

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