"МЮ" подписал 21-летнего игрока сборной Уэльса

"Манчестер Юнайтед" объявил о заключении контракта с полузащитником сборной Уэльса Дэниэлом Джеймсом, сообщает официальный Твиттер клуба. 21-летний хавбек успешно прошел медицинское обследование. Детали соглашения с "Суонси" пока не разглашаются.

Ранее СМИ сообщали, что "МЮ" заплатит за флангового футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Интерес к нему также проявлял "Манчестер Сити".

В сезоне 2018/19 Дэниэл Джеймс провел за "Суонси" 38 матчей, забил 5 мячей и отдал 10 результативных передач.