«МЮ» не хочет расставаться с Погба
18:52
«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба в зимнее трансферное окно, пишет ESPN.
По данным источника, контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2022 года, он уже может вести переговоры с другими клубами. «МЮ» будет рассматривать предложения, если француз откажется продлевать контракт.
Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед».
28-летний хавбек не выходил на поле с ноября из-за травмы.
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