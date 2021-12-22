Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«МЮ» не хочет расставаться с Погба

18:52
Теги:

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба в зимнее трансферное окно, пишет ESPN.

По данным источника, контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2022 года, он уже может вести переговоры с другими клубами. «МЮ» будет рассматривать предложения, если француз откажется продлевать контракт.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед».

28-летний хавбек не выходил на поле с ноября из-за травмы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Мать 9-летней студентки МГУ назвала причину непосещения дочерью очных занятий
0
Реклама