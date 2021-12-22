«МЮ» не хочет расставаться с Погба

«Манчестер Юнайтед» не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба в зимнее трансферное окно, пишет ESPN.

По данным источника, контракт игрока с манкунианцами истекает летом 2022 года, он уже может вести переговоры с другими клубами. «МЮ» будет рассматривать предложения, если француз откажется продлевать контракт.

Главный тренер «МЮ» Ральф Рангник считает, что Погба не заслужил новый контракт с «Манчестер Юнайтед».



28-летний хавбек не выходил на поле с ноября из-за травмы.