Ферран Торрес подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет
18:52
Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, завтра 21-летний испанец прилетит в Барселону, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с каталонским клубом.
«Барселона» и «Манчестер Сити» готовят совместным заявлением о трансфере полузащитника.
В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1473677644529127425
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