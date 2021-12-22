Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, завтра 21-летний испанец прилетит в Барселону, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с каталонским клубом.

«Барселона» и «Манчестер Сити» готовят совместным заявлением о трансфере полузащитника.

В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.