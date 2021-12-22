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Ферран Торрес подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет

18:52
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Полузащитник «Манчестер Сити» Ферран Торрес подпишет контракт с «Барселоной» на пять лет, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, завтра 21-летний испанец прилетит в Барселону, чтобы пройти медицинский осмотр и подписать контракт с каталонским клубом.

«Барселона» и «Манчестер Сити» готовят совместным заявлением о трансфере полузащитника.

В нынешнем сезоне Торрес забил три мяча и отдал одну результативную передачу в семи матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1473677644529127425

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Карен Саркисян все материалы автора

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