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Конте высказался о будущем защитника Дайера в «Тоттенхэме»

21:28
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о будущем защитника Эрика Дайера в лондонском клубе.

«На позиции защитника Эрик может быть одним из лучших. Ему нужно работать, продолжать развиваться, понимать, как двигаться в рамках линии обороны. Ему есть куда расти, но мы говорим о по-настоящему хорошем футболисте, сильном, с подходящим характером, с хорошей техникой, поскольку он играл в полузащите», — цитирует Конте Football.London.

В этом сезоне 27-летний Дайер провел 15 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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