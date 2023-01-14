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Сегодня, 14:59

«МЮ» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на матч АПЛ

Стали известны стартовые составы на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Виктория Кравченко
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Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 15.30 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Эриксен, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Кансело, Родриго Эрнандес, Де Брейне, Силва, Марез, Фоден, Холанн.

«Манчестер Сити» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 35 очками идет на четвертой строчке.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал
Барселона

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Каземиро считает, что поддержка фанатов «МЮ» станет важным фактором в матче с «Ман Сити»

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Гвардиолы 500-м в тренерской карьере в высшем дивизионе
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 14 2 1 40-14 44
2
 Ман. Сити 17 12 3 2 45-16 39
3
 Ньюкасл 18 9 8 1 32-11 35
4
 МЮ 17 11 2 4 27-20 35
5
 Тоттенхэм 18 10 3 5 37-25 33
6
 Фулхэм 19 9 4 6 32-28 31
7
 Ливерпуль 17 8 4 5 34-22 28
8
 Брайтон 17 8 3 6 32-25 27
9
 Брентфорд 18 6 8 4 30-28 26
10
 Челси 18 7 4 7 21-21 25
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 17 6 4 7 17-25 22
13
 Лестер 18 5 2 11 26-31 17
14
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
15
 Нот. Форест 18 4 5 9 13-34 17
16
 Борнмут 18 4 4 10 18-39 16
17
 Эвертон 18 3 6 9 14-24 15
18
 Вест Хэм 18 4 3 11 15-24 15
19
 Вулверхэмптон 18 3 5 10 11-27 14
20
 Саутгемптон 18 3 3 12 15-33 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
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10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
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17 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.01 23:00
Астон Вилла – Лидс
 2 : 1
14.01 15:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
14.01 18:00
Брайтон – Ливерпуль
 - : -
14.01 18:00
Эвертон – Саутгемптон
 - : -
14.01 18:00
Нот. Форест – Лестер
 - : -
14.01 18:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 - : -
14.01 20:30
Брентфорд – Борнмут
 - : -
15.01 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 17:00
Ньюкасл – Фулхэм
 - : -
15.01 19:30
Тоттенхэм – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 16 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 16 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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