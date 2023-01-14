Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 15.30 мск.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Каземиро, Фред, Эриксен, Фернандеш, Марсьяль, Рашфорд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Кансело, Родриго Эрнандес, Де Брейне, Силва, Марез, Фоден, Холанн.

«Манчестер Сити» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 35 очками идет на четвертой строчке.