«МЮ» и де Хеа близки к заключению нового контракта

«Манчестер Юнайтед» близок к заключению нового контракта с голкипером Давидом де Хеа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, клуб провел переговоры с агентами футболиста и согласовал условия сделки. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года. Новое соглашение будет действовать 2 или 3 года с уменьшение заработной платы.

Де Хеа играет в «МЮ» с 2011 года. В этом сезоне 32-летний испанец провел 20 матчей, пропустив в них 23 гола.