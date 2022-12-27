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Сегодня, 13:02

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Лингард обвинил клуб в ложных обещаниях

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выступил с критикой в адрес клуба, в системе которого провел 10 лет.

«Я не знаю, в чем была проблема, была ли это политика или что-то еще. Я до сих пор не получил ответа на этот вопрос. Я даже не спрашивал. Я бы предпочел, чтобы кто-нибудь из уважения к тому, что я был там так долго, сказал мне: «Вот почему ты не играешь», но я этого так и не понял. Это были ложные обещания. Когда ты усердно работаешь на тренировках и не играешь в итоге, это очень расстраивает», — приводит Goal слова Лингарда.

Летом 2022 года футболист покинул «МЮ» и в статусе свободного агента перешел в «Ноттингем», с которым подписал контракт до конца июня 2023 года.

Во вторник, 27 декабря, «Ноттингем» сыграет с «МЮ» в рамках 17-го тура АПЛ. Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.goal.com/en/news/lingard-slams-man-utd-false-promises-grind-out-final-year-at-old-trafford/blt3c3f1f47b0be21a2
Джесси Лингард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
9
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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