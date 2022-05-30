«Челси» определился с главной трансферной целью на это лето

«Челси» планирует этим летом подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, чей контракт истекает в июне 2022 года.

По данным журналиста Экрема Конура, лондонцы сделали покупку игрока приоритетной на летнее трансферное окно. Дембеле также интересуются «ПСЖ» и «Ливерпуль». Новому клубу француз достанется бесплатно.

Дембеле играет за «Барселону» с 2017 года. В этом сезоне он в 32 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал 13 результативных передач.