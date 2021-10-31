Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду подвел итоги матча 10-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:0).

«Перед игрой мы понимали, что у нас была тяжелая неделя после результата с «Ливерпулем», которого мы не ожидали. Команда была немного под давлением и грустила, но мы знали, что сможем хорошо ответить. Мы играли хорошо, в том числе в начале матча.

Конечно, моя работа — помогать команде своим опытом, голами, голевыми передачами, и я сделал это сегодня, мне это очень приятно. Но с точки зрения команды, на мой взгляд, это было невероятное выступление », — приводит слова Роналду Sky Sports.

«МЮ» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» 15 очков и восьмая позиция.