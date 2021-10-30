Клопп — о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:2).
«Ощущается как поражение. И не только потому, что мы вели 2:0, но не выиграли. Дело еще и в том, что мы забили два красивейших гола, но их отменили.
Моменты в первом тайме показали, как именно мы можем навредить «Брайтону». Мы хорошо пасовали в центре и показали хороший футбол. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился. Было что-то вроде: «Боже мой, это действительно сложно.
Лучший способ защищаться против «Брайтона» — владеть мячом и играть там, где у них свободные зоны. Проблема в том, что мы этого не сделали", — приводит слова Клоппа BBC Sport.
У «Ливерпуля» 22 очка и вторая позиция в таблице АПЛ. «Брайтон» набрал 16 очков и занимает 7-ю позицию.
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