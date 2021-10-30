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Клопп — о ничьей с «Брайтоном»: «Ощущается как поражение»

23:09
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 10-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:2).

«Ощущается как поражение. И не только потому, что мы вели 2:0, но не выиграли. Дело еще и в том, что мы забили два красивейших гола, но их отменили.

Моменты в первом тайме показали, как именно мы можем навредить «Брайтону». Мы хорошо пасовали в центре и показали хороший футбол. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился. Было что-то вроде: «Боже мой, это действительно сложно.

Лучший способ защищаться против «Брайтона» — владеть мячом и играть там, где у них свободные зоны. Проблема в том, что мы этого не сделали", — приводит слова Клоппа BBC Sport.

У «Ливерпуля» 22 очка и вторая позиция в таблице АПЛ. «Брайтон» набрал 16 очков и занимает 7-ю позицию.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/58124032

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Екатерина Савостина все материалы автора

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