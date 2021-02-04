Мойес заявил, что Лингард может вернуться в сборную Англии после дубля в дебютной игре за «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился мнением о дебюте полузащитника Джесси Лингарда в составе молотобойцев. 28-летний англичанин сделал дубль в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы».

«Если Джесси продолжит в том же духе — вернется в сборную Англии. У Лингарда есть амбиции, он хочет показать людям, что является футболистом высокого уровня. В игре с «Астон Виллой» он это показал. Многие игроки ведут борьбу за место в сборной Англии, почему бы не включить Джесси в список кандидатов?» — приводит Daily Mail слова Мойеса.

Лингард перешел в «Вест Хэм» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2020/21.