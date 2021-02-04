Главный тренер «Брайтона» Поттер объяснил, как его команде удалось победить «Ливерпуль»

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер в интервью ВВС прокомментировал победу команды над «Ливерпулем» (1:0) в матче 22-го тура АПЛ.

«Чтобы победить на «Анфилде», нужно показать идеальную игру. Мне кажется, у «Брайтона» это получилось. Мои ребята атаковали, пытались играть в футбол и заслуженно победили. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Поттер.

По состоянию на 4 февраля «Брайтон» занимает 15-е место в чемпионате Англии с 24 очками в активе. В следующем туре команде предстоит сыграть выездной матч против «Бернли».