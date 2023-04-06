Мойес высказался об угрозе увольнения из «Вест Хэма»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал турнирное положение лондонского клуба.

«Я не сомневаюсь, что руководство поддерживает меня. Я уверен в том, как они работают и что они думают. Если вы тренер и часто проигрываете, как я, вы всегда в опасности, я это понимаю», — цитирует Мойеса журналист Фабрицио Романо.

После 28 матчей «Вест Хэм» с 27 очками занимает 15-е место в турнирной таблице АПЛ. В последнем туре «молотобойцы» разгромно уступили «Ньюкаслу» (1:5).