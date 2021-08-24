Мойес прокомментировал крупную победу «Вест Хэма» над «Лестером»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес подвел итоги матча второго тура АПЛ против «Лестера» (4:1).

«Мы вышли вперед, а красная карточка Пересу действительно помогла нам доминировать. Красная карточка сыграла свою роль, потому что до этого момента игра была равной. Я думаю, что его подкат был на красную карточку, но я не думаю, что он хотел это сделать.

Это всего лишь два стартовых тура, но давайте наслаждаться игрой и результатами. Это только начало, но в прошлом году мы проиграли первые две игры сезона, и люди отзывались об этом негативно. Так почему бы нам не поговорить об этом в позитивном ключе, ведь мы выиграли», — приводит слова Мойеса официальный сайт клуба.

«Вест Хэм» после двух туров набрал 6 очков, на счету «Лестера» 3 очка. Следующий матч «молотобойцы» проведут 28 августа против «Кристал Пэлас», «лисы» в этот же день встретится с «Норвичем».