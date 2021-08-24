Форвард «Вест Хэма» Антонио отметил рекорд клуба по голам в АПЛ, подняв над головой свою картонную копию

«Вест Хэм» в матче второго тура АПЛ обыграл «Лестер» со счетом 4:1.

Дублем в составе «молотобойцев» отметился форвард Майкл Антонио. 31-летний ямаец с английскими корнями стал рекордсменом клуба по голам в АПЛ (48), побив рекорд Паоло ди Канио. Антонио отметил это событие, подняв над головой свою картонную копию.

Антонио выступает за «Вест Хэм» с лета 2015 года. С 51 голом он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров клуба. В текущем сезоне Антонио забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи в двух матчах.