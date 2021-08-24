Роджерс о поражении в матче с «Вест Хэмом»: «Мы явно разочарованы результатом»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча второго тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:4).

«Мы явно разочарованы результатом. Настроение команды было действительно хорошим. Мы продолжали бороться. Когда мы собирались внести изменения, чтобы попытаться отыграться в последние 20 минут, мы пропустили третий гол.

Мы хорошо владели мячом в начале матча, но чувствовал, что технически мы слишком медленно играем. Первые два гола мы пропустили после ошибок. Команда хорошо владела мячом, но отдала его », – приводит слова Роджерса официальный сайт клуба.

«Вест Хэм» после двух туров набрал 6 очков, на счету «Лестера» 3 очка. Следующий матч «молотобойцы» проведут 28 августа против «Кристал Пэлас», «лисы» в этот же день встретятся с «Норвичем».