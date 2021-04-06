«Вест Хэм» обыграл «Вулверхэмптон» и вернулся на четвертое место

«Вест Хэм» выиграл у «Вулверхэмптона» (3:2) в матче 30-го тура чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Джесси Лингард, Пабло Форнальс и Джаррод Боуэн. У хозяев забивали Леандер Дендонкер и Фабиу Силва.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

30-й тур

«Вулверхэмптон» — «Вест Хэм» — 2:3 (1:3)

Голы: Лингард, 6 (0:1). Пабло Форнальс, 14 (0:2). Боуэн, 38 (0:3). Дендонкер, 44 (1:3). Силва, 68 (2:3).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури (Хувер, 90), Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Витинья, 72), Траоре, Поденсе (Силва, 46), Педру Нету.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Масуаку (Джонсон, 67), Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Нобл, Лингард, Пабло Форнальс (Бенрама, 78), Соучек, Антонио (Боуэн, 36).

Предупреждения: Доусон, 4. Диоп, 10. Невеш, 85. Соучек, 90+1. Лингард, 90+3.

Судья: Оливер.

5 апреля. Вулверхэмптон. Стадион «Молинью Стэдиум».