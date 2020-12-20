Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что считает себя примером для поведения во время матчей.

«Много лет я вел себя ужасно в технической зоне и всегда получал наказание за это. Теперь я считаю себя примером для поведения на бровке. Надеюсь, что судьи считают так же. Я вижу, как некоторые тренеры совершают невероятные вещи, делают в технической зоне то, на что я бы никогда не пошел, но при этом их не наказывают», — приводит Goal слова Моуринью.

«Тоттенхэм» проведет ближайший матч сегодня, 20 декабря против «Лестера» в рамках 14-го тура АПЛ. «Шпоры» занимают третье место в турнирной таблице с 25 очками, «лисы» идут четвертыми с 24 очками.