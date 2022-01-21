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Сегодня, 07:17

Моуринью заявил, что не заинтересован в возможности возглавить «Эвертон»

Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не заинтересован в возможности возглавить «Эвертон».

«В данный момент я не собираюсь менять свою работу в «Роме» на работу в каком-то другом клубе. Я решил посвятить себя «Роме» на три года и чувствую, что этот проект подходит мне», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Моуринью.

18 января сообщалось, что «Эвертон» рассматривает Моуринью в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения Рафаэля Бенитеса.

Футбол
ФК Рома
ФК Эвертон
Жозе Моуринью
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 Ливерпуль 21 13 6 2 55-18 45
3
 Челси 23 12 8 3 46-18 44
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 Вест Хэм 22 11 4 7 41-30 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 26-22 36
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 Арсенал 20 11 2 7 33-25 35
7
 МЮ 21 10 5 6 35-30 35
8
 Вулверхэмптон 20 9 4 7 17-15 31
9
 Брайтон 21 6 11 4 22-22 29
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 Лестер 19 7 4 8 33-36 25
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 Кр. Пэлас 21 5 9 7 30-31 24
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16
 Эвертон 19 5 4 10 24-34 19
17
 Уотфорд 19 4 2 13 23-37 14
18
 Норвич 21 3 4 14 10-45 13
19
 Ньюкасл 20 1 9 10 20-43 12
20
 Бернли 17 1 8 8 16-27 11
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18.01 23:00
Брайтон – Челси
 1 : 1
8.02 22:45
Вест Хэм – Уотфорд
 - : -
8.02 22:45
Ньюкасл – Эвертон
 - : -
8.02 23:00
Бернли – МЮ
 - : -
9.02 22:45
Норвич – Кр. Пэлас
 - : -
9.02 22:45
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
9.02 22:45
Ман. Сити – Брентфорд
 - : -
9.02 23:00
Астон Вилла – Лидс
 - : -
10.02 22:45
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
10.02 22:45
Ливерпуль – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 18 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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