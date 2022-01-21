Моуринью заявил, что не заинтересован в возможности возглавить «Эвертон»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не заинтересован в возможности возглавить «Эвертон».

«В данный момент я не собираюсь менять свою работу в «Роме» на работу в каком-то другом клубе. Я решил посвятить себя «Роме» на три года и чувствую, что этот проект подходит мне», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Моуринью.

Jos? Mourinho confirms he's not interested in Everton job: «Right now I wouldn't change my job here at Roma with another one. I gave my world to Roma for three years and I feel this is my project». ? #EFC #ASRoma pic.twitter.com/asyNHex6Tq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2022

18 января сообщалось, что «Эвертон» рассматривает Моуринью в качестве одного из кандидатов на пост главного тренера команды после увольнения Рафаэля Бенитеса.